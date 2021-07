Prinz William feiert England-Sieg

04.07.2021 12:31 Uhr

Die englische Nationalmannschaft hat den Einzug ins EM-Halbfinale geschafft. Unter anderem Prinz William und Liam Gallagher freuen sich in den sozialen Medien über den klaren Sieg "ihres" Teams.

Die englische Nationalmannschaft steht im EM-Halbfinale. Das Team von Gareth Southgate (50) setzte sich am Samstagabend (3. Juli) in Rom klar gegen die Ukraine durch. Prinz William (39), der das Achtelfinale live im Wembley-Stadion verfolgt hatte, hat nach dem Viertelfinale in einem Tweet seine Begeisterung gezeigt.

„Eine weitere Top-Teamleistung von England an diesem Abend“, erklärte der Royal nach dem Sieg und fügte an: „Ich kann das Halbfinale am Mittwoch kaum abwarten.“ Weitere britische Stars gratulierten in den sozialen Medien den Three Lions zum Triumph.

Another top team performance and clean sheet from @England tonight. #ThreeLions. Well played to Ukraine. Can’t wait for Wednesdays semi final! Onwards ? W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 3, 2021