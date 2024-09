Prinz William könnte auch vor Ort sein Prinz Harry kündigt Solo-Reise nach New York City an Prinz Harry kündigt seine nächste offizielle Reise an. Es geht solo nach New York City. Der Herzog von Sussex wird „eine Reihe seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen vorantreiben“, so ein Sprecher. Sein Bruder könnte ebenfalls in der Stadt sein.