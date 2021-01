Prinz William half heimlich in Obdachlosenheim aus

06.01.2021 14:23 Uhr

Wie seine Mutter Prinzessin Diana tut auch Prinz William gerne Gutes - und braucht dafür keine Kameras: Kurz vor Weihnachten half er heimlich in einer Obdachloseneinrichtung beim Verpacken von Essen.

Wie seine Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) hat auch Prinz William (38) eine wohltätige Ader. Seit langem unterstützt er beispielsweise die Londoner Obdachloseneinrichtung „The Passage“. Wie nun bekannt wurde, half der Ehemann von Herzogin Catherine (38) dort auch in der Vorweihnachtszeit während des zweiten britischen Corona-Lockdowns mehrmals höchstpersönlich aus; heimlich und fernab von Kameras.

„The Passage“ selbst berichtete nun aber von Prinz Williams wohltätigem Einsatz. Insgesamt habe er im November dreimal in der Einrichtung vorbeigeschaut. Gemeinsam mit anderen freiwilligen Helfern bereitete er Essen vor und sprach mit Obdachlosen über ihre Erfahrungen. Ein Schnappschuss, den „The Passage“ auf Twitter verlinkte, zeigt den Enkel von Queen Elizabeth II. (94) mit Mundschutzmaske und einer Schürze beim Einpacken der Mahlzeiten.

Because we thought you might need a good news story! If we've learnt anything from previous lockdowns, it's the willingness and determination of so many to do what they can to help. We would like to thank staff and volunteers for their work at this time. https://t.co/9VAhL9lWAP

Mick Clarke, der Generaldirektor des Obdachlosenasyls, zeigte sich hoch „erfreut“ vom Besuch des Royals. „Freiwillige sind das Herzblut unserer Organisation – und werden es immer sein“, erklärte er auf der offiziellen Webseite. „The Passage“ hatte während der zwei nationalen Lockdowns in Großbritannien im April und November insgesamt 70.000 Mahlzeiten an Bedürftige verteilen können.

Prinz William ist seit 2019 Schirmherr der Wohltätigkeitseinrichtung. Nach einem ersten Besuch mit seiner Mutter Lady Di im Jahr 1993, hatte der 38-Jährige einem offiziellen Twitter-Post von „Kensington Royal“ zufolge über die Jahre immer wieder bei „The Passage“ vorbeigeschaut.

The Duke of Cambridge first visited The @PassageCharity as a child in 1993 with his mother Diana, Princess of Wales, and has made additional visits at various points over the last twenty-five years. pic.twitter.com/XCHqccfRSf

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 13, 2019