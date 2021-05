Prinz William hat seine erste Corona-Impfung erhalten

Bei Sport-Events wie den Americas Cup World Series zeigt Prinz William seine trainierten Oberarme. (ili/spot)

20.05.2021 12:18 Uhr

Prinz William hat seine erste Corona-Impfung erhalten. Doch die Follower haben nur Augen für seine trainierten Oberarme auf dem Beweisfoto.

Prinz William (38) ist ziemlich genau ein Jahr nach der überstandenen Corona-Infektion gegen das Virus geimpft worden. „Am Dienstag habe ich meine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten“, lässt der Royal seine Follower auf Instagram wissen. Darüber hinaus bedankt er sich: „An alle, die an der Verteilung des Impfstoffs arbeiten – danke für alles, was Sie getan haben und weiterhin tun.“

Den Followern gefällt der Post, was allerdings vor allem auch an dem hinzugefügten Foto liegt. Zu sehen ist darauf der Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles (72) im Moment der Injektion in den nackten Oberarm. In den Kommentaren überschlagen sich die Emojis mit Herzchenaugen, die Flammen und das Lob für seine Muskeln. „Dieser Bizeps“, schreibt ein Follower. Ein anderer: „Er ist wirklich fit.“ Und: „Herzlichen Glückwunsch! Auch….wow, jemand trainiert!“, ist ebenfalls zu lesen.