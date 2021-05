Prinz William holt Luisa Neubauer in Umweltpreis-Jury

19.05.2021 13:37 Uhr

Prinz William hat die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer in sein Team geholt. Gemeinsam mit Ernest Gibson werden sie den "Earthshot Prize" vergeben.

Prinz William (38) hat zwei neue Mitglieder in den „Earthshot Prize Council“ berufen. Wie der Brite am Mittwochmittag auf dessen Twitter-Account bekanntgab, handelt es sich dabei um die Hamburger Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (25) und ihren Mitstreiter von den Fidschi-Inseln, Ernest Gibson.

