Neue Studie Prinz William: Kein Glatzenträger ist so sexy wie er

Prinz William bei einem Termin in Südafrika. (hub/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 14:23 Uhr

Prinz William hat die schönste Glatze der Welt. Das hat nun eine neue Studie herausgefunden. Der Royal lässt darin einige Hollywoodstars hinter sich.

Prinz William (42) ist zum zweiten Mal in Folge zum "sexysten Mann der Welt mit Glatze" gekürt worden. In einer neuen Studie belegt der britische Thronfolger laut "Daily Mail" den ersten Rang vor Konkurrenten wie Dwayne "The Rock" Johnson (52), Stanley Tucci (64), Thierry Henry (47) und Vin Diesel (57).

Prinz William liegt schon seit Jahren weit vorne im Glatzen-Ranking

Bewertet wurden dem Bericht zufolge dafür einige der berühmtesten Männer mit Glatze auf Grundlage verschiedener Faktoren, darunter der "Glanz ihres Kopfes", der goldene Schnitt ihres Gesichts oder ihr Lächeln. Prinz William schnitt dabei nahezu perfekt ab, heißt es.

Die laut "Daily Mail" von der Agentur "Reboot Online" durchgeführte Studie untersuchte auch die Medienwahrnehmung und Suchanfragen im Netz. Prinz William landet in der Untersuchung offenbar seit Jahren weit oben. Schon 2021 konnte er sich dem Bericht zufolge den ersten Platz sichern, 2022 rutschte er hinter Schauspieler Vin Diesel auf den zweiten Platz ab, bevor er 2023 seinen Titel zurückeroberte.

In diesem Jahr belegte hinter dem Prinzen von Wales Hollywoodstar Dwayne Johnson den zweiten Platz. Auf der Liste für 2023 hatte er noch den siebten Platz innegehabt. Der amerikanische Basketballstar Shaquille O'Neal (52) schaffte es 2024 ebenfalls aufs Treppchen, nach Platz neun im vergangenen Jahr.

William glänzt seit dem Sommer mit Glatze und Bart

Spitzenreiter Prinz William sorgte unterdessen in den vergangenen Monaten mit einem neuen Look für Aufsehen. Zur Glatze kombiniert der Sohn von König Charles (75) seit einigen Wochen Bart. Seit August lässt er sich die Gesichtsbehaarung stehen. Was zunächst nach einem sommerlichen Urlaubslook aussah, ist in den Alltag des britischen Thronfolgers übergegangen. Auch bei seiner jüngsten Reise nach Südafrika zur Verleihung der Earthshot Awards zeigte sich der Royal wieder mit Bart.