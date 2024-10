Obdachlosenhilfe von Prinzessin Diana Prinz William ließ sich von seiner Mutter „inspirieren“

Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz William: Engagement für Obdachlose. (ili/spot)

SpotOn News | 14.10.2024, 09:07 Uhr

Prinz William lässt sich bei seinem neuesten Wohltätigkeitsprojekt von seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, "inspirieren". Es geht um Obdachlosigkeit.

Prinz William (42) erklärt, er habe sich von seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), "inspirieren und leiten" lassen, um die Obdachlosigkeit zu beenden.

In einem Trailer für die kommende ITV1-Dokumentation "Prince William: We Can End Homelessness" (Dt. "Prinz William: Wir können Obdachlosigkeit beenden"), der am Sonntag veröffentlicht wurde, spricht der Thronfolger über sein Ziel, Obdachlosigkeit durch seine "Homewards"-Initiative zu beseitigen. "Ich habe versucht, herauszufinden, was ich in meiner Rolle und auf der Plattform, die ich habe, einbringen kann", ist Prinz William im Hintergrund zu hören. "Ich habe mich von dem, was meine Mutter getan hat, inspirieren und leiten lassen, insbesondere im Hinblick auf die Obdachlosigkeit."

In einem weiteren Ausschnitt des Trailers unterhält sich der Royal mit Fußballspielerin Fara Williams (40), die laut BBC sechs Jahre lang von Obdachlosigkeit betroffen war. "Sie haben für England und Chelsea gespielt, während Sie obdachlos waren", sagte er. "Ich glaube nicht, dass wir im 21. Jahrhundert mit Obdachlosigkeit leben sollten", so William in dem Clip, in dem darauf hingewiesen wird, dass der Dokumentarfilm "bald" erscheinen wird.

Der Dokumentarfilm begleitet "Homewards" in seinem ersten Jahr, in dem das Programm zeigen möchte, dass es möglich sei, Obdachlosigkeit zu beenden. Die von der Königlichen Stiftung des Prinzen und seiner Frau, Prinzessin Kate (42), ins Leben gerufene Initiative will Obdachlosigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre "selten, kurz und unwiederholbar" machen.

Eines von Prinzessin Dianas Herzensanliegen

Prinz Williams wohltätiges Anliegen ist eines, das auch seiner Mutter am Herzen lag. Zu Lebzeiten setzte sich die im August 1997 verstorbene Prinzessin Diana für Themen wie Obdachlosigkeit, Krebs- und AIDS-Aufklärung sowie Prävention ein.

Als Kinder besuchten Prinz William und sein jüngerer Bruder Prinz Harry (40) mit ihrer Mutter auch Wohltätigkeitsorganisationen für Obdachlose. Ein Großteil ihrer Arbeit mit Obdachlosen fand in England statt. Sie war Schirmherrin von Centrepoint, der führenden britischen Wohltätigkeitsorganisation für junge Obdachlose.