Stars Prinz William: Louis liebt One Republic

Prince William meets OneRepublic November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 08:00 Uhr

Prinz Louis ist ein Fan von One Republic.

Der Vater des vierjährigen Royals, Prinz William, traf die ‚Counting Stars‘-Hitmacher, nachdem sie am Dienstag (7. November) bei seiner Earthshot-Preisverleihung im 1.500 Zuschauer fassenden Theatre at Mediacorp in Singapur aufgetreten waren. Er erzählte Ryan Tedder und seinen Bandkollegen, dass sein jüngster Sohn mit ihrer Musik sehr vertraut ist.

Laut ‚HELLO! Online‘ sagte William zu der Gruppe: „Ich kann euch nicht genug danken. Ihr wart unglaublich. Was für ein Start in die Show. Das war unglaublich. Louis, mein Jüngster, liebt eure Lieder.“ Der Prinz von Wales gestand jedoch, dass Louis‘ älterer Bruder, der 10-jährige Prinz George, immer noch die altgedienten Rocker AC/DC bevorzugt.

Die Zeremonie wurde von Bastille abgeschlossen, die ihren Song ‚Pompeii‘ mit Freya Ridings und dem Chor ‚Voices of Singapore‘ aufführten, und William – der auch die siebenjährige Prinzessin Charlotte mit seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales, hat – sagte der Gruppe, dass das Lied eine emotionale Wirkung auf das Publikum gehabt habe. Er sagte: „Ihr wart unglaublich. Ehrlich gesagt, es war unglaublich bewegend, es war sehr kraftvoll und ich wollte nicht, dass es aufhört. Und alle vor mir haben geweint. Ich meine, ich habe nicht hinter mich gesehen, aber da waren überall Tränen. Es war so kraftvoll und eine großartige Möglichkeit, die Show zu beenden. Also vielen Dank.“