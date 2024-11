In Südafrika Prinz William: Lunch mit Heidi Klum und Winnie Harlow

Heidi Klum und Prinz William genießen ihr Mittagessen in Kapstadt. (ncz/spot)

07.11.2024

Prinz William hat seine Südafrika-Reise mit einem besonderen Lunch abgeschlossen: Für den Royal, Heidi Klum und weitere Promis gab es frische, nachhaltige Meeresfrüchte direkt am Wasser.

Zum Abschluss seines Südafrika-Aufenthalts hat sich Prinz William (42) am Donnerstag mit den Models Heidi Klum (51) und Winnie Harlow (30) sowie Schauspieler Billie Porter (55) zum Mittagessen in Kapstadt getroffen. Der Royal und seine prominenten Gäste waren bei der nachhaltigen Fischerei Abalobi zu Besuch, die 2023 zu den Finalisten des Earthshot Prizes gehörte. Es gab Meeresfrüchte und traditionelles südafrikanisches Barbecue.

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen von Wales wurden mehrere Fotos des Outings geteilt. "Abalobi-Meeresfrüchte auf höchstem Niveau, verpackt mit einem traditionellen südafrikanischen Fischbraai-Mittagessen und einem Nachgespräch auf die Preisverleihung gestern Abend", heißt es dazu in einer Instagram-Story. Der Prinz, Klum, Harlow und Porter sind auf den Schnappschüssen lachend zu sehen und scheinen ihr Mittagessen sichtlich zu genießen.

Auch Heidi Klum, in einem Truckerhat der Fischerei und Sonnenbrille gekleidet, hatte bei dem gemeinsamen Mittagessen mit dem Royal durchaus Spaß und teilte zahlreiche Clips und Fotos auf Instagram.

Am Vorabend hatte in Kapstadt die Verleihung des Earthshot Prizes, den Prinz William ins Leben gerufen hat, stattgefunden. Heidi Klum, Winnie Harlow und Billy Porter waren unter den Prominenten, die den glücklichen Gewinnern des Awards für nachhaltige Erfindungen die Preise übergaben.

Prinzessin Kate "würde es lieben, hier zu sein"

Für William ist es der letzte offizielle Termin seiner viertägigen Reise, in deren Mittelpunkt die Verleihung des Earthshot Prizes war. An die bevorstehende Heimreise will der britische Thronfolger offenbar noch gar nicht denken: "Ich liebe Kapstadt, ich hatte die beste Woche hier, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich will nicht gehen!", sagte er laut der "Daily Mail" bei dem Mittagessen. Hinzu fügte er: "Meine Kinder würden es lieben, hier zu sein, und Catherine auch."

Prinz William war ohne seine Familie nach Südafrika gereist. Während des Aufenthalts gab er aber ein Update zum Gesundheitszustand seiner an Krebs erkrankten Ehefrau, Prinzessin Kate (42). Ihr gehe es aktuell "wirklich gut", sie erhole sich zu Hause in Windsor von den Strapazen ihrer Behandlung. "Sie war das ganze Jahr über einfach unglaublich", schwärmte William im Vorfeld des Events am Donnerstag. "Hoffentlich sieht sie heute Abend zu und feuert mich an."