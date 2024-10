Als BAFTA-Präsident und Schirmherr Prinz William mit kraftvoller Botschaft an junge Filmschaffende

Sichtlich gut gelaunt fachsimpelte Prinz William auf dem Doppelevent in London. (stk/spot)

SpotOn News | 09.10.2024, 17:45 Uhr

Prinz William hat während eines Events in London den kulturellen und sozialen Einfluss gewürdigt, den junge Filmschaffende dank ihrer Kunst besitzen.

Als direkter Thronfolger hält Prinz William (42) bereits jetzt schon zahlreiche Schirmherrschaften. Zwei davon konnte er nun miteinander verbinden. Als BAFTA-Präsident (British Academy of Film and Television Arts) traf er sich am Mittwoch (9. Oktober) mit den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern des BAFTA Stipendienfonds. Zugleich wurde das Event in London von der Royal African Society mitveranstaltet, der Prinz William ebenfalls als Schirmherr dient. Dabei handelt es sich um eine Organisation zur Förderung Afrikas in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Bildung.

Video News

Hauptaugenmerk der Doppelveranstaltung war folglich, die große Bedeutung zu bekräftigen, die der Film-, TV- und auch Videospiel-Sektor für Filmschaffende aus unterrepräsentierten Gruppen und Ländern haben kann. In seiner Rede vor Ort, der unter anderem auch die Schauspieler Andy Serkis (60), Celia Imrie (72) und Stephen Merchant (49) beiwohnten, sagte Prinz William laut "People": "Es ist wunderbar für mich, hier zu sein, um die Arbeit zu feiern, die BAFTA und die Royal African Society leisten, um Kunst und Kreativität zu fördern. Die Filmkunst ist ein so wichtiger Teil unseres täglichen Lebens, da sie unterschiedliche Stimmen und Perspektiven ermöglicht."

Bald steigt das Africa Film Festival

Als Präsident der BAFTA sei er zudem "sehr stolz darauf, Teil einer Organisation zu sein, die sich dem Abbau von Hürden für die Geschichtenerzähler der Zukunft widmet. Es ist fantastisch, heute die neue Generation getroffen zu haben und von ihren Ambitionen zu erfahren. Ich freue mich darauf, eure Karrieren zu verfolgen und zu sehen, wie ihr in den kommenden Jahren Nominierte und Gewinner der BAFTA Awards werdet."

Zugleich sei es umso wichtiger, speziell der Kreativität afrikanischer Filmschaffender eine globale Plattform zu geben. Schon in rund zwei Wochen wird dies wieder der Fall sein: Vom 25. Oktober bis 3. November steigt in London das Film Africa Festival, das vor zehn Jahren von der Royal African Society ins Leben gerufen wurde.