Stars Prinz William: Nach Krebsdiagnosen war er an einem „Tiefpunkt“

Prince William boxing at Centrepoint - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 11:00 Uhr

Prinz William sei an einem „Tiefpunkt“ angekommen, nachdem bei seinem Vater und seiner Ehefrau innerhalb nur weniger Wochen Krebs diagnostiziert worden war.

William, der Prinz von Wales, erlitt im vergangenen Jahr einen doppelten Schicksalsschlag, als sein Vater, König Charles III., und seine Frau, Prinzessin Catherine, beide eine Behandlung gegen unbekannte Formen der Krankheit begannen.

Berichten seines ehemaligen königlichen Beraters Jason Knauf zufolge sei der Prinz wegen der gesundheitlichen Probleme in der Familie am Boden zerstört gewesen. In einem Interview in der ’60 Minutes Australia‘-Fernsehsendung erzählte Knauf: „Es war furchtbar, absolut furchtbar. An so einem Tiefpunkt habe ich ihn noch nie erlebt.“ Prinzessin Catherine hatte vor Kurzem verkündet, dass sich ihr Krebs in Remission befindet, während König Charles weiterhin behandelt wird. Knauf, der im Jahr 2021 als Geschäftsführer der Royal Foundation des Paares zurückgetreten war, sprach auch darüber, dass William und Catherine ihre Diagnose zunächst geheimhalten wollten, bis sie ihren Kindern die Situation erklärt hatten, wodurch im Internet jedoch „verrückter Verschwörungstheoriekram“ ausgelöst worden sei.