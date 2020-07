Mittwoch, 29. Juli 2020 12:21 Uhr

Prinz William traut Prinz George Fußball-Karriere zu

Prinz William erzählt im Podcast von Ex-Kultkicker Peter Couch, wie es um die Fußballkünste seines Sohnes steht und wie er selbst zum Fan wurde.

Prinz William (38) war zu Gast im Podcast des ehemaligen englischen Profi-Fußballers und Kult-Kickers Peter Couch (39). Dabei verriet der Royal und Präsident des Fußballverbandes unter anderem, wie es um die Fußballkünste seines Sohnes steht.

Wie hat er den Lockdown erlebt?

Die Zeit des Corona bedingten Lockdowns verbrachte er zusammen mit Ehefrau, Herzogin Kate (38), und den drei gemeinsamen Kindern, Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2), auf dem Landsitz Anmer Hall. Vor allem sei er dort mit Homeschooling und Kinderentertainment beschäftigt gewesen.

„Ich fand das ziemlich anstrengend, die Kinder zu beschäftigen und an irgendeiner Art von Arbeit interessiert zu halten“, gab er zu. Er habe dabei festgestellt, dass er viel weniger Geduld habe als gedacht. „Das war wahrscheinlich meine wichtigste Erkenntnis.“ Aber: „Meine Frau hat eine super Geduld“, so Prinz William weiter. Darüber hinaus habe er noch festgestellt, dass er sich mit Mathematik der zweiten Klasse schwergetan habe.

Mit seinen beiden Söhnen hat er auch Fußball gespielt. Im Podcast nach dem Talent von Prinz George befragt, sagt Prinz William, er könne sich vorstellen, dass Prinz George zum „Top-Torschützen von Aston Villa“ werde.

Wie wurde Prinz William zum Fußball-Fan?

Prinz William selbst ist ein Fan des Profifußballverein Aston Villa aus dem Birminghamer Stadtteil Aston. Er habe sich als Elfjähriger während seiner ersten Reise zu dem Spiel Aston Villa gegen Bolton Wanderers in den Verein verliebt. Er habe damals „verzweifelt“ nicht „jemanden wie Manchester United oder Chelsea“ unterstützen wollen – wie alle anderen in der Schule. „Ich fühlte mich mit dem Klub wirklich verbunden“, sagte er. Und seitdem er Vater geworden ist, ist der Fußball „ohne Zweifel noch viel wichtiger geworden als früher“.

Fußball-Tweets auf dem offiziellen Account?

Prinz William würde seiner Freude über ein gewonnenes Spiel gerne auch via Twitter Ausdruck verleihen. Doch das soll er nicht. „Sie halten mich absichtlich davon fern.“ Im Mai 2019 postete er nach dem Champions-League-Halbfinalspiel zwischen Liverpool und Barcelona einfach trotzdem einen Tweet: „Gut gemacht Liverpool – ein unglaubliches Ergebnis, was für ein Comeback! W“, lautete der royale Begeisterungssturm.

Er hat den Fußball vermisst

Während der Corona-Pause hat William die Profi-Fußballspiele vermisst. „Ich habe versucht, so zu tun, als wäre es mir egal, dass es nicht da war“, sagte er. „Aber am Ende des dritten Wochenendes vermisste ich ihn wirklich. Das gehört einfach zum Wochenende dazu“, so Prinz William.

(ili/spot)