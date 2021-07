Prinz William tröstet England-Spieler bis heute

18.07.2021 12:16 Uhr

Prinz William ist weiterhin für seine England-Spieler da. Nachdem mehrere Spieler rassistisch beleidigt wurden, weil sie ihre Elfmeter nicht verwandeln konnten, hat er den Kontakt nicht abreißen lassen.

Fernab der Öffentlichkeit hat Prinz William (39) sich um die rassistisch beleidigten England-Spieler Bukayo Saka (19), Marcus Rashford (23) und Jadon Sancho (21) gekümmert, die im EM-Finale gegen Italien ihre Elfmeter verschossen hatten. Wie „The Sun“ meldet, sei William unmittelbar nach dem Abpfiff in die Kabine gegangen und habe seitdem den Kontakt zu den Spielern auch nicht abreißen lassen.

William war gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Kate (39), und seinem ältesten Spross, Prinz George (7), beim Finale vor Ort im Wembley-Stadion. Nachdem sich rassistische Beleidigungen im Netz Bann brachen, reagierte er bereits mit deutlichen Worten. Via Twitter ließ er verlautbaren: „Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen.“ Es sei völlig inakzeptabel, dass die Spieler dieses abscheuliche Verhalten ertragen müssten.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021