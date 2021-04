Prinz William und Herzogin Kate teilen rührendes Familienvideo

Die perfekte royale Familie: Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (v.r.n.l.) (dr/spot)

29.04.2021 18:28 Uhr

Prinz William und Herzogin Kate gewähren an ihrem Hochzeitstag tiefe Einblicke in ihr Familienleben. Auf Instagram teilten sie dazu ein Video mit rührenden Szenen.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) feiern ihren zehnten Hochzeitstag und lassen dabei die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Auf Instagram veröffentlichten die beiden jetzt ein Video, das sie gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (3) beim glücklichen Beisammensein zeigt. Die Aufnahmen stammen von ihrem Landsitz in Norfolk und wurden bereits im Herbst 2020 gedreht.

In dem kurzen Clip sind die fünf Royals beim gemeinsamen Spaziergang in Sanddünen am Strand zu sehen, wie sie Marshmallows an einem Lagerfeuer rösten und auf einem Spielplatz umhertollen. „Vielen Dank an alle für die netten Nachrichten zu unserem Hochzeitstag“, schreiben William und Kate zu dem Video. Man sei sehr dankbar für die Unterstützung, die die Familie erhalte.