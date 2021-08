Prinz William und Herzogin Kate trauern immer noch um Prinz Philip

19.08.2021 11:54 Uhr

Im April ist der Großvater von Prinz William, Prinz Philip, gestorben. Jetzt antworten der Prinz und seine Frau auf die zahlreichen Beileidsbekundungen, die sie deswegen erreicht haben. Was in dem Brief steht.

Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) berichten in liebevoll gestalteten Briefen von der schwierigen Zeit nach dem Tod von Prinz Philip (1921-2021). Die Briefe sind Antworten auf die Beileidsbekundungen, die die Royals nach Philips Tod im April erreicht haben. Einer davon liegt auch der Twitter-Seite „Gert’s Royal Replies“ vor.

Dabei handelt es sich um einen Umschlag mit königlicher Briefmarke und dem Logo des Kensington Palast, darin eine Klappkarte mit den Monogrammen von Prinz William und Herzogin Kate auf der Außenseite. In der Karte ist ein Foto von Prinz Philip aus dem Jahr 2012 zu sehen, auf dem er in Uniform an einer Militärparade auf Schloss Windsor teilnimmt.

The Condolence reply from the Cambridges following the death of Prince Philip.

"They will all miss their much loved grandfather and great-grandfather, but your message has provided great comfort at this difficult time." https://t.co/lWY84jueTG pic.twitter.com/0qFNL4EbHD

— Gert's Royal Replies (@GertsReplies) August 18, 2021