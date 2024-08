Nach Zufallstreffen im letzten Jahr Prinz William und Kate schreiben Kondolenzbrief für Pizzabäcker

Prinz William (l.) und Prinzessin Kate (r.) kauften im April 2023 bei Peter Morris (2.v.r.) ein. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 16:25 Uhr

Prinz William und Prinzessin Kate haben mit einem Kondolenzbrief ihr großes Herz bewiesen. Das britische Thronfolgerpaar schrieb an die Witwe eines Pizzabäckers, den es im vergangenen Jahr an seinem Foodtruck kennengelernt hatten.

Prinz William (42) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (42) haben auf der Beerdigung des walisischen Pizzabäckers Peter Morris für einen besonderen Moment gesorgt. Sie schrieben einen Brief an seine Witwe, der auf der Trauerfeier verlesen wurde.

"Wir können uns nur ansatzweise vorstellen, was für eine große Lücke er in Ihrem Leben hinterlassen wird, und mein Herz ist bei Ihnen und Ihrer Familie", ist in der Zeitung "The Sun" zu lesen, der der Brief vorliegt. Die Zeilen sind per Computer auf das Briefpapier des Kensington-Palasts gedruckt und von William persönlich per Hand mit "Mein herzliches Beileid" unterschrieben.

Kennenlernen am Foodtruck

Das Thronfolgerpaar lernte Peter Morris, der im Mai im Alter von nur 47 Jahren seinem Krebsleiden erlegen ist, im vergangenen Jahr an seinem Foodtruck kennen. Im April 2023 kauften die beiden für die Mitglieder des Central Beacons Mountain Rescue Team 22 Pizzen beim "Little Dragon Pizza Van" in South Wales. Bilder zeigen, wie William und Kate die Kartons höchstpersönlich bei Morris abholten und mit ihm ins Gespräch kamen.

Das kurze Treffen scheint Eindruck bei den Royals hinterlassen zu haben. "Catherine und ich haben es sehr genossen, Pete kennenzulernen. Wir wissen, dass Pete ein äußerst engagiertes und hochgeschätztes Mitglied der Gemeinschaft war, wie die Reaktionen auf seinen Tod gezeigt haben", so Prinz William in der Nachricht. Weiter heißt es: "Ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr Sie und Ihre Familie in dieser Zeit in unseren Gedanken sind".

Große Überraschung für die Witwe

Für Peter Morris' Frau sei das Kondolenzschreiben "eine große Überraschung" gewesen, wie sie der Zeitung berichtet: "Ich weiß nicht einmal, wie sie von Petes Tod erfahren haben. Vielleicht hat es sie berührt, weil Kate gerade in Behandlung ist".

Die Prinzessin machte Anfang des Jahres öffentlich, wie ihr Schwiegervater König Charles III. (75) an Krebs erkrankt zu sein und sich einer Behandlung unterziehen zu müssen.

Peter Morris hatte das Prinzenpaar nach der Begegnung für seine Bodenständigkeit gelobt. "Wir haben so viele Briefe von Leuten bekommen, die Pete geliebt haben, aber der von William und Kate war etwas ganz Besonderes", fügte seine Witwe hinzu. Das Schreiben solle nun für Morris' Töchter, die fünf und acht Jahre alt sind, eingerahmt werden.