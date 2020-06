Prinz William und Prinz Charles zeigen ihre innige Vater-Sohn-Liebe

Tolle gegenseitige Anerkennung von Prinz Charles und Prinz William. Zum Anlass zweier Ehrentage veröffentlichten die beiden ein tolles gemeinsames Foto auf Instagram.

Sohnemann Prinz William (38) und Vater Prinz Charles (71) haben ihre Liebe in einem großartigen Foto zum Ausdruck gebracht. Sowohl der Kensington Palast veröffentlichte den Schnappschuss aus dem Dezember 2019 auf ihrem Instagram-Account als Vatertagsgruß für Prinz Charles, als auch das Clarence Haus als Geburtstagsgruß für Prinz William. Der feiert heute seinen 38. Geburtstag.

Das Foto zeigt Vater und Sohn auf dem Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk. William hat dabei seinen rechten Arm um die Schulter des Thronfolgers gelegt, der seinen Kopf an die Brust seines Sohnes schmiegt. Beide lächeln dabei ausgelassen in die Kamera. Das Foto nahm im Übrigen niemand Geringeres als Herzogin Kate (38) auf, die als Hobby-Fotografin gerne Familienzusammenkünfte für die Nachwelt festhält und ausgewählte Bilder auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.

(dr/spot)