Das soll der Grund sein Prinz William und Prinzessin Kate kommen wohl nicht zu den BAFTAs

Prinzessin Kate und Prinz William werden den diesjährigen BAFTAs wohl nicht beiwohnen. (dam/wue/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 21:29 Uhr

Royal-Fans hatten gehofft, dass Prinz William und Prinzessin Kate gemeinsam über den roten Teppich bei den BAFTAs schreiten. Die beiden werden der Veranstaltung aber wohl fernbleiben.

Am 16. Februar finden wieder die British Academy Film Awards, kurz BAFTAs, statt. Auch zahlreiche Hollywoodstars werden dann sicherlich erneut anreisen, um an der Verleihung des größten Filmpreises Großbritanniens teilzunehmen. Entgegen der Hoffnungen von Royal-Fans werden sich Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) wohl nicht dazugesellen.

Weder der britische Thronfolger noch seine Ehefrau werden demnach über den roten Teppich schreiten, wie britische Medien vermuten. "Der Prinz von Wales wird an den BAFTAs am Sonntag nicht teilnehmen, sondern sich stattdessen darauf konzentrieren, die nächste Generation von Filmtalenten zu fördern", behauptete etwa Kate Mansey, Royal-Expertin bei der "Times", auf der Social-Media-Plattform X. Dementsprechend sei es unwahrscheinlich, dass Kate ohne ihren Ehemann den BAFTAs bewohnen wird. Hinzu kommt, dass die Preisverleihung an dem Wochenende stattfindet, an dem die Schulferien ihrer drei gemeinsamen Kinder, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), beginnen. Eine offizielle Bestätigung seitens des Palasts blieb bislang aus.

Fans zeigen kein Verständnis

Unter dem Beitrag wird deutlich, dass Royal-Fans und -Kritiker stellenweise kein Verständnis für ein Fehlen von William und Kate hätten. "Bei allem Respekt, aber wie viele Ferien haben diese Kinder, die jetzt in einem Alter sind, in dem sie verstehen, dass die Eltern arbeiten müssen", äußerte etwa ein User seinen Unmut, während ein anderer schrieb: "Warum haben die BAFTAs keinen Präsidenten, der tatsächlich einmal im Jahr zur Preisverleihung kommt?" Es sei "nicht das erste Mal, dass er es versäumt hat. Er hat die BAFTAs im Laufe der Jahre schon oft verpasst", kritisierte ein weiterer User.

Video News

William und Kate fehlten bereits in den vergangenen Jahren

Normalerweise nehmen William, der seit 2010 Präsident der BAFTAs ist, und Kate an der jährlichen Preisverleihung teil. In den vergangenen Jahren mussten die britischen Royals die Veranstaltung jedoch mehrfach absagen. 2021 fehlten William und Kate aufgrund des Todes von Prinz Philip (1921-2021), Williams Großvater. Ein Jahr später konnte der Thronfolger aus "terminlichen Gründen" nicht teilnehmen. Im vergangenen Jahr erschien er alleine bei den BAFTAs, während Kate sich von einer Bauchoperation erholte. Wenige Wochen später machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich.