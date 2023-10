Prinz William und Prinzessin Kate haben das britische Bisham besucht und sich darüber informieren lassen, wie Sport in Sachen mentaler Fitness helfen kann. Sie wurden auch selbst aktiv.

Im Rahmen des World Mental Health Day haben Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) einen weiteren Termin wahrgenommen. Der britische Thronfolger und seine Ehefrau besuchten am 12. Oktober das Bisham Abbey National Sports Centre, um an einem Workshop rund um mentale Fitness teilzunehmen.

Their Royal Highnesses are now undertaking two practical exercises, focused on building mental resilience, with more young athletes and parents and guardians participating alongside them. The first task has seen The Prince and Princess competing in a netball penalty shoot-out… pic.twitter.com/BueaXBxqoa

— SportsAid (@TeamSportsAid) October 12, 2023