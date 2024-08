Während der College-Zeit Prinz William und Prinzessin Kate: Trinkspiel enthüllte ihre Liebe

Seit 13 Jahren gehen Prinz William und Prinzessin Kate nun schon als Mann und gemeinsam durchs Leben. (stk/spot)

SpotOn News | 07.08.2024, 09:59 Uhr

Bei Trinkspielen kommen zuweilen wohlbehütete Geheimnisse unfreiwillig ans Licht. So auch vor vielen Jahren bei Prinz William und Prinzessin Kate.

Dass an der Uni diverse Trinkspiele zum Alltag der Studentinnen und Studenten zählen, dürfte die wenigsten überraschen. Und auch die Meldung, dass das heutige Ehepaar Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) während der gemeinsamen College-Zeit angeblich zusammen an einem davon teilgenommen haben sollen, ist für sich allein gestellt noch keine Sensation. Wohl aber das Ergebnis des Partyspiels, über das Autor Robert Jobson laut "People" in seinem neuen Buch "Catherine, the Princess of Wales" schreibt. So sei dabei beiläufig die bis dahin noch geheime Beziehung der zwei offiziell geworden.

Demnach hätten William und Kate an einer Runde "Never Have I Ever" ("Ich habe noch nie…") teilgenommen. Die Regeln sind denkbar einfach: Personen, bei denen die ausgewählte Aussage nicht zutrifft, müssen einen Schluck nehmen.

Im Fall des künftigen Königspaares habe ausgerechnet eine ebenfalls anwesende Ex-Freundin von Prinz William dafür gesorgt, dass seine Liebe zu Kate ans Licht kam. So habe sich die Frau namens Carly Massy-Birch für den Satz entschieden: "Ich habe noch nie zwei Personen in diesem Raum gedatet." Angeblich sei ihr wohl bewusst gewesen, dass – in Anwesenheit von ihr selbst und Kate – dadurch nur ihr Ex William zur Flasche greifen und de facto seine Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau bestätigen musste.

Schabernack ist längst verziehen

Zwar sei die Liebe zwischen William und Kate zu diesem Zeitpunkt bereits ein offenes Geheimnis gewesen. Offiziell habe er sich damals aber noch nicht zu seiner neuen Freundin Kate geäußert. Entsprechend pikiert soll er daher auf das gewiefte Manöver seiner Ex-Freundin reagiert haben.

Geschadet hat die Enthüllung aber weder Williams Beziehung zu Kate noch der Freundschaft zu seiner Ex-Partnerin. So war Massy-Birch einer der Gäste, denen die Ehre zuteilwurde, bei der prunkvollen Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate im Jahr 2011 vor Ort zu sein. Auf weitere Trinkspiele bei der Party danach dürften die Royals damals aber verzichtet haben.