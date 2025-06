Stars Prinz William: Er warnt vor dem Zustand der Weltmeere Prinz William sprach eine eindringliche Warnung vor dem aktuellen Zustand der Weltmeere aus. In der neuesten Folge seiner YouTube-Show ‚Guardians‘ thematisierte der Prinz von Wales den Golf von Kalifornien, ein Gebiet vor der Küste Mexikos, das heute unter anderem wegen „illegaler Fischerei“ unter Druck steht. William erzählte in seiner Einleitung in seiner ‚Guardians‘-YouTube-Serie: „Im Golf […]