Prinzessin Anne: Besondere Geburtstagsgrüße von Bruder Charles

15.08.2021 16:25 Uhr

Prinzessin Anne feiert heute Geburtstag. Die Tochter der Queen wird 71 Jahre alt. Besondere Grüße gab es von ihrem großen Bruder, Prinz Charles.

Prinz Charles (72) hat seiner jüngeren Schwester Prinzessin Anne, die am heutigen 15. August 71 Jahre alt wird, liebevolle Geburtstagsgrüße geschickt. Auf dem Instagram-Account des Thronfolgers wurde ein süßes Foto der beiden gepostet. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1951 und zeigt das noch junge Geschwisterpaar im Kinderwagen im Garten von Clarence House. Charles beugt sich darauf zu seiner kleinen Schwester hinüber und hält ihre Hand. Zu dem Bild wünschte er Prinzessin Anne „Happy Birthday“.

Der Royal Collection Trust sendete in den sozialen Medien ebenfalls Glückwünsche an Prinzessin Anne – und zeigte auf Twitter ein weiteres Familienbild, auf dem Anne als Kleinkind auf einer Wiese herumkrabbelt. Mit auf der Aufnahme sind auch Annes Eltern, Queen Elizabeth II. (95) und Prinz Philip (1921-2021), sowie Prinz Charles. In einer Instagram-Story wünschte auch der Account der Royal Family Anne alles Gute zum Geburtstag.

#HappyBirthdayHRH The Princess Royal. This photograph shows the young princess with her mother, father & older brother Prince Charles on the lawn at Clarence House, and features in our new trail about Royal Gardens: https://t.co/uBlXeTBINp pic.twitter.com/eC3Kk4xL2u

— RoyalCollectionTrust (@RCT) August 15, 2021