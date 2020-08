Prinzessin Anne: Königshof gratuliert mit neuen Porträts

15.08.2020 11:37 Uhr

Zum runden Geburtstag von Prinzessin Anne postete sowohl das Königshaus als auch ihr Bruder Prinz Charles tolle Bilder der Queen-Tochter.

Prinzessin Anne feiert am Samstag, den 15. August ihren 70. Geburtstag. Anlässlich dieses Ehrentages der einzigen Tochter von Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) postete die Royal Family nun auf deren offiziellen Social-Media-Kanälen mehrere aktuelle Fotos der Jubilarin. Bereits am Freitag wurden zwei Bilder auf Instagram veröffentlicht, die die Prinzessin jeweils auf ihrem Anwesen Gatcombe Park zeigt. Nun schob die königliche Familie ein weiteres Bild nach und bedankte sich gleichzeitig bei den zahlreichen Glückwünschen, die für sie eingegangen seien.

Quelle: instagram.com

Quelle: instagram.com

Auch ihr Bruder, Thronfolger Prinz Charles (71), gratulierte unter anderem über seinen offiziellen Twitter-Kanal seiner Schwester. Dort teilte er eine Bilderstrecke mit Familienfotos aus den vergangenen 70 Jahren als kurzes Video verpackt und schrieb dazu: „Wir wünschen der königlichen Prinzessin einen schönen 70. Geburststag.“ In den zahlreichen Fotos ist Prinzessin Anne jeweils mit Prinz Charles bei verschiedenen Anlässen oder Aktivitäten zu sehen. So zum Beispiel auch beim Reiten oder beim Spielen als Kinder.

Wishing The Princess Royal a very happy 70th Birthday. ?

Let’s take a look back at some family photos through the decades… #PrincessRoyalAt70 @RoyalFamily pic.twitter.com/EQiFMsoNHM

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 15, 2020