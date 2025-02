Rugby-Enthusiastin im Traditionslook Prinzessin Anne: Vintage-Look mit Mantel aus den 1970er-Jahren?

1970 vs. 2025: Prinzessin Anne setzt auf den gleichen Mantel wie in jungen Jahren. (dr/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 15:46 Uhr

Beim Six-Nations-Rugby-Spiel zwischen Schottland und Italien begeisterte Prinzessin Anne die Zuschauer nicht nur als Schirmherrin des schottischen Rugby-Verbands, sondern auch mit einem ihrer liebsten Outfits.

Die königliche Familie ist bekannt für ihre Liebe zum Recycling von Kleidung, doch niemand verkörpert diesen nachhaltigen Ansatz wohl so konsequent wie Prinzessin Anne (74). Am Samstag bewies die 74-jährige Schwester von König Charles III. (76) beim Six-Nations-Rugby-Match zwischen Schottland und Italien im Murrayfield Stadium in Edinburgh einmal mehr ihren zeitlosen Stil – in einem Ensemble, das ihre Fans bereits bestens kennen.

Als Schirmherrin der Scottish Rugby Union erschien die Prinzessin in einem eleganten Tartan-Kostüm, bestehend aus einer kurz geschnittenen Jacke und einer perfekt abgestimmten marineblauen Hose. Komplettiert wurde der Look durch einen hellblauen Seidenschal, den sie geschickt um den Hals geknotet trug.

Zeitlose Eleganz mit Geschichte

Das Besondere an diesem Outfit: Es ist nicht das erste Mal, dass die Prinzessin genau diese Kombination trägt. Erst im Februar 2024 hatte sie das selbe Ensemble beim Six Nations Match zwischen Schottland und Frankreich getragen. Experten vermuten sogar, dass einige Teile ihrer Garderobe möglicherweise bis in die 1970er Jahre zurückreichen.

Ein historisches Foto aus dem Jahr 1970 zeigt die damals junge Prinzessin in einem nahezu identischen Mantel mit charakteristischer Doppelreihe von Knöpfen, kurzem Schnitt und markanten Revers. Angesichts ihrer bekannten Vorliebe für das Wiederverwenden von Kleidung wäre es keine Überraschung, wenn sie dieses mindestens 55 Jahre alte Kleidungsstück tatsächlich noch in ihrem Schrank aufbewahrt.

Königlicher Schmuck mit Bedeutung

Besonders ins Auge stach bei ihrem Auftritt eine silberne Brosche mit Amethysten. Der Schmuckexperte Maxwell Stone von Steven Stone erklärt im "Hello!"-Magazin die besondere Bedeutung: "Amethysten wurden historisch mit dem Königshaus in Verbindung gebracht. Die purpurnen Farbtöne – traditionell der Elite vorbehalten – symbolisieren Macht und Prestige."

Die auffällige Brosche hat sich zu einem Markenzeichen der Prinzessin bei Rugby-Veranstaltungen entwickelt. Sie wurde bereits bei mehreren bedeutenden Spielen gesichtet, darunter beim Guinness Six Nations Match 2020 zwischen Schottland und Frankreich sowie beim Spiel Schottland gegen Irland 2024 in Edinburgh.

Der Auftritt von Prinzessin Anne endete mit einem Erfolg für die schottische Mannschaft, die das Spiel mit 31:19 für sich entscheiden konnte. Als Schirmherrin gratulierte sie den Spielern persönlich zu ihrem Sieg und bewies einmal mehr, dass zeitloser Stil keine Frage des ständigen Neukaufs ist.