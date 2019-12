Prinzessin Beatrice schmeißt fette Party – ohne Papa Prince Andrew

Prinzessin Beatrice hat ihre küzliche Verlobung mit einer pompösen Party gefeiert. Im September hatte die 31-Jährige den Antrag ihres Freundes Edoardo Mapelli Mozzi angenommen. Mit vielen Stars feierte das Paar nun in London eine bombastische Verlobungsparty.

Auch Beatrices Mutter Sarah Ferguson und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie duften dabei natürlich auf keinen Fall fehlen. Auffällig war jedoch die Abwesenheit ihres Skandalvaters, Prinz Andrew.

Edle Räumlichkeiten

Dass er der feier fernblieb ist aber weniger verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Skandal um den Royal bereits einen Schatten auf die Verlobung von Beatrice geworfen hatte. Doch das baldige Brautpaar befand sich stattdessen in guter Gesellschaft zahlreicher Prominenter wie Sängerin Ellie Goulding, Megastar Robbie Williams und seiner Frau, dem Model Ayda Field, sowie Musiker James Blunt.

Laut der Webseite für Boulevard-Nachrichten ‚Mail Online‘ waren etwa 30 Gäste geladen. Die Turteltäubchen hatten sich als Location das edle Restaurant ‚Chiltern Firehouse‘ im Luxus-Stadtteil Marylebone ausgesucht – Dort zahlt man für ein Pastateller umgerechnet etwa 77 Euro. Und so wurde an dem Abend wohl an nichts gespart – schon eine Flasche Champagner der Marke ‚Ruinart Blanc de Blancs‘ allein kostete das Paar rund 147 Euro.

Bald zu dritt?

Der Immobilienunternehmer und die Prinzessin sind bereits seit Herbst 2018 liiert, der Hochzeitstermin soll auf Sommer kommenden Jahres fallen. Und auch Nachwuchs soll bei dem Liebespaar offenbar eifrig geplant werden. Indiz dafür soll unter anderem sein, dass die Enkelin der Queen liebend gerne Zeit mit Christopher, dem dreijährigen Sohn ihres Liebsten, verbringt.

Doch auch der Royal-Experte Phil Dampier verriet kürzlich gegenüber der Webseite ‚Fabulous Digital‘: „Ich habe gehört, dass Prinzessin Beatrice sich sehr gut mit Christopher versteht und gerne bald eine eigene Familie hätte“.