Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi flittern in Frankreich

Nach der Hochzeit im kleinen Kreis sind Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi nun in den Flitterwochen - mit einem "kleinen Auto" in Südfrankreich.

Sie haben ihre Hochzeit nur im kleinen Kreis gefeiert und auch ihre Flitterwochen fallen angeblich bescheiden aus. Wie die britische „Daily Mail“ meldet, zieht es Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo „Edo“ Mapelli Mozzi (36) zum Honeymoon nach Südfrankreich.

In einem „kleinen Auto, das bis unters Dach mit Dingen vollgestopft war“ sollen sie von anderen Touristen gesichtet worden sein. „Edo saß hinter dem Steuer, und sie sahen aus wie jedes andere Paar, das die schöne Fahrt genießt“, wird ein Tourist von der Sonntagsausgabe der Zeitung weiter zitiert.

Die britische Queen-Enkelin und der britisch-italienische Immobilienunternehmer haben sich am 17. Juli 2020 unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der All Saints Chapel im Park von Windsor Castle das Jawort gegeben. Zu der Zeremonie waren nur 20 Gäste geladen, darunter Queen Elizabeth II. (94) und ihr Ehemann, Prinz Philip (99).

Die Hochzeit war ursprünglich schon für Mai geplant gewesen, musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.

