Stars Prinzessin Beatrice weinte nach Geburt ‚Tränen der Erleichterung‘

Princess Beatrice - WE Day- March 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 09:00 Uhr

Prinzessin Beatrice weinte „Tränen der Erleichterung“, als ihre Tochter Athena geboren wurde.

Das kleine Mädchen der 36-jährigen Royal wurde im Januar einige Wochen zu früh geboren, und Beatrice hat zugegeben, ein enormes Gefühl der Erleichterung zu verspüren.

In einem Essay für die britische ‚Vogue‘ schrieb die Prinzessin, die mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi auch Tochter Sienna (3) hat: „Ich hatte das große Glück, von einem medizinischen Team genau überwacht zu werden, und ich bin mir sehr bewusst, wie viel Glück ich habe. Das ist eine treibende Kraft in mir, so viel wie möglich zu tun, um zu helfen, wo ich kann.“ Athena kam gesund zur Welt, allerdings ein paar Wochen vor ihrem Geburtstermin. Die Tochter von Prinz Andrew fügte hinzu: „Sie war so winzig, dass es mehr als ein paar Wochen dauerte, bis die Tränen der Erleichterung trockneten und sich das Leben mit unserem gesunden Baby real anfühlte. Ihre Füße waren so klein – fast so groß wie die Pfoten eines der weichen Hasen meiner älteren Tochter.“

Beatrice verriet, dass es ihrem kleinen Mädchen jetzt „wirklich gut geht“. Die Prinzessin ist jedoch entschlossen, andere Frauen zu unterstützen, die ähnliche Erfahrungen machen. Sie teilte mit: „Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass es Athena jetzt wirklich gut geht, ich habe noch ein paar Antworten darauf, was passiert ist, aber immer noch keine genaue Erklärung.“ Wenn sie auf diese Monate der blanken Sorge zurückblicke, sei sie entschlossen, dass mehr getan werden kann, um anderen zu helfen, Antworten auf die Fragen rund um die Komplikationen zu finden, die zu einer Frühgeburt führen können: „Fragen, die meine Tage (und Nächte) während der Schwangerschaft bestimmt haben.“

Der Buckingham-Palast gab Ende Januar die Geburt von Baby Athena bekannt. Der Palast teilte damals mit: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, den 22. Januar, um 12.57 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital in London geboren wurde. Das Baby wurde mit einem Gewicht von vier Pfund und fünf Unzen geboren. Ihre Majestäten, der König und die Königin, und andere Mitglieder der königlichen Familie wurden alle informiert und freuen sich über die Nachricht.“