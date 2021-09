Prinzessin Diana (†36): Deshalb weinte sie wirklich am Flughafen!

31.08.2021 13:12 Uhr

Herzzerreißende Szenen, die sich im März 1981 am Flughafen Heathrow abspielen. Was die Zeitungen einen “zärtlichen Abschied” nennen, ist in Wahrheit etwas ganz anderes.

