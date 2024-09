"Liebte es, uns alle zu veräppeln" Prinzessin Diana hatte einen „sehr ungezogenen“ Humor

Ihr ehemaliger Hairstylist erinnert sich an die verstorbene Prinzessin Diana zurück und kommt auf ihre humorvolle Seite zu sprechen. Sie habe es geliebt, Witze zu erzählen und Streiche zu spielen.

Am 31. August hat sich der Todestag von Prinzessin Diana (1961-1997) gejährt. Die Ex-Frau von König Charles III. (75) und Mutter von Prinz William (42) sowie Prinz Harry (39) war am 31. August 1997 nach einem Autounfall verstorben. Ihr ehemaliger Hairstylist erinnert sich jetzt an die humorvolle Seite der Prinzessin, die so tragisch ums Leben gekommen ist.

Prinzessin Diana war "ein wunderbarer, aufrichtiger Mensch"

Richard Dalton, der sich laut eines Berichts des US-Magazins "People" bis 1991 um Dianas Haare gekümmert habe, hat in Zusammenarbeit mit Renae Plant das Buch "It's All About the Hair-My Decade with Diana" veröffentlicht. "Nachdem ich sie über ein Jahrzehnt lang jeden Tag gesehen habe, hat es Spaß gemacht, die Erinnerungen wieder aufleben zu lassen", erklärt Dalton der Zeitschrift. Eines seiner Ziele sei gewesen, zu zeigen, "wie lustig" und "was für ein wunderbarer, aufrichtiger Mensch" Diana war. "Ich finde die humorvolle Seite von Diana sehr süß", erklärt Dalton. "Sie wollte einfach nur 'normal' sein und war genau wie der Rest von uns."

Im Buch selbst schreibe Dalton von dem "erstaunlichen, schelmischen Sinn für Humor", den Lady Di gehabt habe. "Ihre Witze waren urkomisch", berichtet der Hairstylist. Sie habe ständig Witze erzählt und anderen Streiche gespielt. Und ihr Humor konnte demnach "manchmal sehr ungezogen" sein. "Sie war urkomisch und liebte es, uns alle zu veräppeln."

Die Prinzessin und der Corgi

Als Beispiel nennt Dalton demnach unter anderem eine Geschichte mit einem der Corgis der ebenfalls verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022), der ihm in eine Garderobe gefolgt sei. Er habe den Hund gestreichelt als Diana auf ihn zukam. Der Corgi begann, die Beine Dianas abzulecken und sie habe gefragt: "Wessen Hund ist das?" Er habe geantwortet: "Das ist der neue Corgi Ihrer Schwiegermutter." Lachend habe sie geantwortet: "Nun, schaffen Sie ihn weg, denn er leckt mir die ganze falsche Bräune von den Beinen."