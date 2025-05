Stars Prinzessin Eugenie: Einsatz für den Schutz der Korallenriffe

Princess Eugenie - Royal Ascot 2024 - Mam Mumby - Indigo - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 16:00 Uhr

Prinzessin Eugenie rief eine neue Initiative zur Spendensammlung für den Schutz der Korallenriffe ins Leben.

Die 35-jährige Prinzessin unterstützt „Thirty Six For Coral“, die weltweit erste große Kunstausstellung zu dem wichtigen Thema.

Insgesamt 36 Künstler, darunter RETNA, Helen Beard und Petroc Sesti, werden im Rahmen der Initiative zusammenkommen und ihre Werke versteigern, um Spenden für den Erhalt der Korallenriffe zu sammeln. Eugenie, die eine globale Botschafterin der Meeresschutzorganisation Project Zero/The Coral Collective ist, verkündete: „Eine Milliarde Menschen weltweit sind auf Korallenriffe angewiesen, um Nahrung und Arbeitsplätze zu erhalten. Ich freue mich darüber, „Thirty Six for Coral“ zu unterstützen, eine wichtige Kunstausstellung, die dazu beitragen wird, mehr Menschen den unersetzlichen Wert der Korallenriffe bewusst zu machen.“ Die Ausstellung wird zudem von Sienna Miller, Will Poulter, Rita Ora und Slash, unterstützt und feiert im Juni im Grand-Hôtel du Cap-Ferrat an der französischen Riviera Premiere, zeitgleich mit der UN-Ozeankonferenz 2025, die vom 9. bis 13. Juni in Nizza stattfindet.