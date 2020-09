Prinzessin Eugenie erwartet erstes Kind mit Ehemann Jack Brooksbank

25.09.2020 11:07 Uhr

Die britische Königsfamilie wächst: Anfang des kommenden Jahres werden Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank erstmals Eltern.

2021 wird die britische Königsfamilie ein neues Mitglied begrüßen dürfen. Prinzessin Eugenie (30), die Tochter des in Ungnade gefallenen Prinz Andrews (60) und dessen Ex-Frau, Sarah Ferguson (60), erwartet ihr erstes Kind. Das hat der Buckingham Palast über den offiziellen Twitter-Account der Königsfamilie verkündet.

? Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 25, 2020