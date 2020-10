12.10.2020 18:00 Uhr

Prinzessin Eugenie feiert Hochzeitstag mit ungesehenen Liebesbildern

Vor zwei Jahren gaben sich Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank das Jawort. Ihren Hochzeitstag feiert die Queen-Enkelin mit privaten Schnappschüssen und liebevollen Worten an ihren Ehemann.

Prinzessin Eugenie (30) teilt mit ihren Fans und Followern „glückliche Erinnerungen“, wie sie jetzt zu einem rund 30-sekündigen Video bei Instagram schreibt. Der Anlass: Am 12. Oktober 2020 feiert die Enkeltochter von Queen Elizabeth II. (94) ihren zweiten Hochzeitstag mit Ehemann Jack Brooksbank (34). 2018 gaben sie sich auf Schloss Windsor das Jawort.

Seit zehn Jahren ein Paar

„Mit dir verheiratet zu sein, waren die besten zwei Jahre“, richtet die 30-Jährige das Wort an ihren Mann. Seit insgesamt zehn Jahren gehen die beiden nun schon durch dick und dünn – mehrere Abenteuer inklusive. So gibt es in dem Video nicht nur bislang ungesehene Bilder ihrer Hochzeit zu entdecken, sondern auch Schnappschüsse, die auf gemeinsamen Reisen entstanden sein müssen.

Das wohl größte Abenteuer steht dem Paar wohl aber noch bevor. Im September dieses Jahres gaben Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bekannt, dass der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist.

(cos/spot)