Prinzessin Eugenie ist Mutter geworden

09.02.2021 21:44 Uhr

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank sind Eltern ihres ersten Kindes geworden. Mutter und Sohn gehe es bestens, so der Buckingham Palast.

Ein neuer Royal ist auf der Welt: Wie der Buckingham Palast via Twitter verkündet hat, ist Prinzessin Eugenie (30) Mutter eines gesunden Jungen geworden. Der nunmehr neunte Urenkel von Queen Elizabeth II. (94) erblickte demnach am 9. Februar im Portland Krankenhaus das Licht der Welt und brachte rund 3,6 Kilo auf die Waage.

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.



The baby weighs 8lbs 1oz.

Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3 pic.twitter.com/QfUtRIG39N

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 9, 2021