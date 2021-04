Prinzessin Eugenie teilt liebevolle Erinnerungen an Prinz Philip

Prinzessin Eugenie und Prinz Philip im Jahr 2012. (cos/spot)

14.04.2021 17:29 Uhr

In Andenken an Prinz Philip teilt seine Enkeltochter Prinzessin Eugenie rührende Erinnerungen. Von Grill-Notfällen bis zu seinem Lieblingsbier.

„Liebster Opa, wir alle vermissen dich“, schreibt Prinzessin Eugenie (31) bei Instagram zu zwei Bildern von Prinz Philip (1921-2021). Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) starb am Morgen des 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Seither habe die 31-Jährige nach eigener Aussage jede Menge Beileidsbekundungen und Ehrungen ihres Großvaters erfahren dürfen. Der Herzog von Edinburgh wäre davon sicher „so gerührt“ gewesen, meint sie.

„Menschen, die sich daran erinnern, bei einem Abendessen neben dir gesessen zu haben oder dir einmal die Hand geschüttelt zu haben. Die sich daran erinnern, dass du im Vorbeigehen gegrüßt hast, oder die sich daran erinnern, wie viel ihnen ihre DofE-Auszeichnung bedeutet“, schreibt die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (61) an ihren verstorbenen Großvater gewandt.

Enkeltochter erinnert an Prinz Philips „spektakuläres Leben“

Sie selbst erinnere sich ebenfalls an besondere Momente mit dem Prinzgemahl. Von ihm habe sie gelernt, „wie man kocht, wie man malt, was man liest“. Die 31-Jährige habe Prinz Philip über dessen „spektakuläres Leben und den Dienst in der Marine“ ausgequetscht sowie über seine Witze gelacht. „Ich erinnere mich daran, wie ich die Würstchen verbrannt habe und du zur Rettung herbeigeeilt bist. Ich erinnere mich an deine Hände und dein Lachen und dein Lieblingsbier. Ich erinnere mich an dich in deinen Kindern, Enkeln und Urenkeln.“

Prinzessin Eugenie sagt Danke und sendet Prinz Philip all ihre Liebe. Bedanken wolle sie sich vor allem für die Hingabe und Liebe des Herzogs von Edinburgh, die er „uns allen und besonders Oma“ entgegengebracht habe. Die Royal Family werde der britischen Monarchin künftig in allen Belangen zur Seite stehen.