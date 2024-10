Bald sind beide Zweifachmama Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice geben sich Erziehungstipps

Prinzessin Eugenie (l.) und Prinzessin Beatrice geben sich schwesterlichen Rat. (ili/spot)

SpotOn News | 08.10.2024, 18:16 Uhr

Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, die vergangene Woche über den Buckingham Palast bekannt gab, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, sind füreinander da, wenn es um Erziehungstipps geht.

Prinzessin Beatrice (36) hat vergangene Woche über den Buckingham Palast mitteilen lassen, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Bald haben sie und ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie (34) also jeweils zwei Kinder in einem ähnlichen Alter. Da bleibt es nicht aus, dass sie sich gegenseitig mit Erziehungstipps versorgen.

Das bestätigte nun auch Prinzessin Eugenie dem "Hello!"-Magazin. Es sei sogar so, dass die Geschwister "die ganze Zeit" Erziehungstipps austauschen würden. "Ich rufe sie oft an, wenn es um Ausraster geht und was wir tun und dies und jenes", so die 34-Jährige.

Auch der Post wurde vorab besprochen

Erahnen ließ sich das auch schon bei dem Instagram-Post, in dem Eugenie ihrer Schwester zur Schwangerschaft gratulierte. Zu sehen sind beide Elternpaare mit zwei der aktuell drei kleinen Kinder bei einer Art Wattwanderung. Auf dem zweiten Foto strahlen nur die beiden Schwestern in die Kamera.

"Herzlichen Glückwunsch, Beabea", schrieb Eugenie, und weiter: "Ich freue mich auf mehr in dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft. Und auf ein weiteres kleines Kind in der Bande." Dass das Foto älter ist, gab sie auch gleich noch zu: "Ich konnte kein einziges Gruppenfoto von uns finden, also muss dieses von Weihnachten 2022 herhalten."

Auch vor diesem Post habe sie mit ihrer Schwester besprochen, was sie schreiben solle. "Ich habe dann über unsere gemeinsame Reise als Mutter gepostet, weil es wirklich so ist, dass man Teil eines Clubs wird – eines Mütterclubs. Und wenn deine Kinder im gleichen Alter sind und die gleichen Dinge durchmachen, ist das einfach das größte Glück der Welt. Und Bea ist meine große Schwester, mit ihr rede ich über alles", sagte Eugenie dem Magazin.

Beatrice und Eugenie sind 2021 Mütter geworden

Prinzessin Beatrice ist mit Edoardo Mapelli Mozzi (40) seit Sommer 2020 verheiratet. Tochter Sienna kam am 18. September 2021 zur Welt. Aus einer früheren Beziehung Mozzis stammt sein Sohn Wolfie. Das neue Geschwisterchen wird für Anfang 2025 erwartet.

Prinzessin Eugenie ist seit 2018 mit Jack Brooksbank (38) verheiratet und hat mit ihm die 2021 sowie 2023 geborenen Söhne August und Ernest.

Beatrice und Eugenie sind die Töchter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (64).