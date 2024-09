Wichtiges Meeting auf Schloss Windsor Prinzessin Kate: Erstes offizielles Arbeitstreffen seit neun Monaten

Prinzessin Kate arbeitet wieder. (ili/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 08:19 Uhr

Neun Monate lang unterzog sie sich einer Krebsbehandlung. Nun kehrte Prinzessin Kate mit einem wichtigen Treffen auf Schloss Windsor zum ersten Mal offiziell zur Arbeit zurück.

Prinzessin Kate (42) ist zum ersten Mal seit Abschluss ihrer Krebsbehandlung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Laut dem "Court Circular", dem offiziellen Bericht über die Aktivitäten der königlichen Familie, traf sich die Prinzessin von Wales mit den Mitarbeitern des Centre for Early Childhood und dem Personal des Kensington Palasts auf Schloss Windsor, um über ihr Projekt zur Förderung von Kindern im frühen Kindesalter zu sprechen. Das meldet "The Telegraph".

"Die Prinzessin von Wales, Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt am Nachmittag ein Treffen zum Thema frühe Kindheit auf Schloss Windsor ab", heißt es laut der Tageszeitung in dem Veranstaltungseintrag.

Ihre Anwesenheit markiert den Beginn der Rückkehr der Prinzessin zur Arbeit und zu weiteren Engagements in den kommenden Monaten. Am 9. September veröffentlichte Prinzessin Kate ein berührendes Video in den sozialen Medien, das sie mit ihrer Familie im Urlaub in Norfolk zeigt. In der Videobotschaft teilte sie mit, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe. Ihre Krebsdiagnose hatte sie am 22. März bekannt gegeben.

Weitere Termine sind wahrscheinlich

Während ihrer Absenz hatte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) zwei öffentliche Auftritte absolviert. Sie erschien bei Trooping the Colour Mitte Juni und in Wimbledon Mitte Juli.

In nächster Zeit ist die einzige Veranstaltung, an der Kate "möglicherweise" teilnehmen wird, ein Gottesdienst am Remembrance Sunday (10. November) zur Unterstützung der königlichen Familie, der Veteranen und ihrer Familien. Im darauf folgenden Monat will sie ihr jährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey geben.

Weitere Termine wurden für die Prinzessin jedoch nicht bestätigt. Kate wird an den königlichen Auftritten teilnehmen, "wenn sie kann", so eine Quelle gegenüber der Zeitung. Sie könnte "ein leichtes Programm" an Arbeit oder bis zu "einer Handvoll" Engagements haben.