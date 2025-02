Stars Prinzessin Kate: Mutter Carole Middleton ist ihr „Fels in der Brandung“

Princess of Wales - Getty Images - Westminster Abbey - Christmas service - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 11:00 Uhr

Die britische Prinzessin wurde während ihrer Krebserkrankung von ihrer Mutter unterstützt.

Prinzessin Kate konnte sich während ihrer Krebserkrankung auf den Rückhalt ihrer Mutter Carole Middleton verlassen.

Die Frau von Prinz William gab vor wenigen Wochen in den sozialen Medien bekannt, dass sie nach ihrer Krebserkrankung in Remission ist. Eine Royal-Insiderin verrät nun, dass Kates Mutter Carole ihr im vergangenen Jahr eine besondere Stütze war.

Gegenüber dem ‚HELLO!‘-Magazin erzählt Ingrid Seward: „Carole war immer ein Fels in der Brandung für Kate, besonders im letzten Jahr – sie war unglaublich. Ich habe sie ein paar Mal getroffen und das Wort, das ich immer wieder höre, ist ‚Stärke‘.“

Die Palast-Insiderin fügt hinzu: „Ich stelle sie mir als eine Art Pionierin vor, die einen Wagen fährt, mit einem Gewehr zu ihren Füßen und drei Kindern auf dem Rücksitz, und jeden Feind abwehrt. Das hat sie im Grunde ihr ganzes Leben lang getan, oder?“

Carole sei ein „hilfreicher, praktischer und unerschütterlicher“ Einfluss gewesen, als es Kate schlecht ging. „Anstatt zu fragen, was sie tun kann, macht sie es einfach; sie ist sehr proaktiv. Als William zu seinen royalen Pflichten zurückkehrte, kümmerte sie sich um den Schulweg und füllte wahrscheinlich die Gefriertruhe mit den Lieblingsspeisen der Kinder“, erzählt Seward. Die 70-Jährige habe kein Problem damit gehabt, sich um ihre Enkelkinder zu kümmern. „Kate hat sich vermutlich in dem Wissen entspannen können, dass ihre Mutter das Steuer in der Hand hatte.“

Die britische Prinzessin gab kürzlich ein Statement ab, in dem sie bestätigte, dass es ihr besser geht. Auf X schrieb die Mutter von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6): „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung. Jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, dass es Zeit braucht, um sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfülltes Jahr, das vor mir liegt.“