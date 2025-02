Krebs ist in Remission Prinzessin Kate soll an Feierlichkeiten zu Weltkriegsende teilnehmen

Prinzessin Kate bei einem öffentlichen Auftritt Anfang des Monats. (lau/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 17:47 Uhr

Die im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte Prinzessin Kate kehrt auch weiter vermehrt in die Öffentlichkeit zurück. So soll die Ehefrau von Prinz William im Mai an den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in London teilnehmen.

Am 8. Mai dieses Jahres wird ganz Großbritannien den Victory in Europe Day feiern – das 80. Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs. An dem besonderen Ereignis werden zentrale Mitglieder der royalen Familie teilnehmen, darunter auch die im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte Prinzessin Kate (43). Das berichtet der britische "The Mirror". Gemeinsam mit Ehefrau Prinz William (42) soll Kate an den Feierlichkeiten teilnehmen und somit ihre graduelle Rückkehr zu royalen Verpflichtungen fortsetzen.

Vermehrte öffentliche Auftritte von Prinzessin Kate

Schon in den vergangenen Wochen wurde Prinzessin Kate vermehrt in der Öffentlichkeit gesichtet. So besuchte sie etwa ein Frauengefängnis in Cheshire sowie das Kinderhospiz Tŷ Hafan in Wales, dessen Schirmherrin sie auch wurde. Gemeinsam mit William besuchte sie Ende Januar außerdem eine Zeremonie zum Internationalen Holocaust-Gedenktag.

Ausgiebige Feste und Feierlichkeiten in London und England

Die anstehenden Feierlichkeiten zum VE-Day werden unter anderem aus einem besonderen Dankgottesdienst in der Westminster Abbey bestehen, an dem König Charles III. (76) und seine Ehefrau, Königin Camilla (77), sowie William, Kate und weitere Royals sowie Premierminister Keir Starmer (62) teilnehmen werden. Auch am Kenotaph von Whitehall werden Gedenkfeierlichkeiten stattfinden.

Premierminister Starmer sieht in den Gedenkfeiern eine Möglichkeit für die Briten, zusammenzukommen und "diese Generation stolz zu machen". Auch viele weitere Events sind laut des "Mirror" in London geplant. So etwa ein Konzert auf dem Horse Guards Parade-Platz sowie eine Parade von der Westminster Abbey bis nach Whitehall, die auch an dem berühmten Balkon vorbeiführt, von dem aus Kriegs-Premierminister Winston Churchill (1874-1965) am 8. Mai 1945 den Sieg seines Landes über Nazi-Deutschland feierte.