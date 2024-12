Nach schwerem Jahr Prinzessin Kate strahlt bei ihrem Weihnachtskonzert in Rot

Prinzessin Kate strahlte bei ihrem Weihnachtskonzert 2024. (mia/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 19:24 Uhr

Ganz in Rot und mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen ist Prinzessin Kate am Freitagabend zu ihrem jährlichen Weihnachtskonzert in London erschienen. An ihrer Seite waren auch Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder.

Prinzessin Kate (42) hat bei ihrem traditionellen vorweihnachtlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey am Freitagabend gestrahlt. Dabei wurde sie von Prinz William (42) und den drei gemeinsamen Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) begleitet.

Video News

Die Prinzessin hatte ihr Outfit auf das Weihnachtsthema abgestimmt: Sie erschien in einem knöchellangen, roten Mantel von Sarah Burton (50) für Alexander McQueen (1969-2010). Der Mantel betonte ihre Figur mit schwarzen Knöpfen in der Körpermitte und einer großen, schwarzen Schleife auf Höhe des Schlüsselbeins. Ihr Mann und ihre Jungs trugen dunkle Anzüge und rote Krawatten, Charlotte trug, wie ihre Mutter, einen roten Mantel.

Mit offenen, leicht gewellten Haaren und einem strahlenden Lächeln begrüßte die Prinzessin die Anwesenden und sprach aufmerksam mit den Künstlern und Künstlerinnen, Kindern und Älteren. Ihr alljährliches Weihnachtskonzert hatte sie dieses Jahr unter das Motto Empathie und gegenseitige Unterstützung gestellt: "Together at Christmas", so der Titel.

"Du warst an meiner Seite, was mir alles bedeutet hat"

Kate hatte zuvor eine Zeichnung in den sozialen Medien geteilt, die auch den Gottesdienstprogrammen beiliegt. Die Illustration von Charlie Mackesy (61) zeigt eine Gruppe von Menschen von hinten, die sich Arm in Arm auf die Westminster Abbey zubewegen. Dazu der Text: "Wie habe ich geholfen? – Du warst an meiner Seite, was mir alles bedeutet hat."

In einem Brief, der ebenfalls an die rund 1.600 Gottesdienstbesucher verteilt wird, betonte die Prinzessin von Wales zudem die Bedeutung von Mitgefühl und Gemeinschaft und "wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens". Die Botschaft dürfte für Kate besondere Bedeutung haben – Anfang des Jahres hatte sie öffentlich gemacht, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehen musste.

Die Veranstaltung, mit Auftritten und Reden von Prinz William, Sängerin Paloma Faith (43), Musiker Gregory Porter (53) und dem Schauspieler Richard E. Grant (67), wird aufgezeichnet und an Heiligabend im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Auch König Charles (76) und Königin Camilla (77) werden anwesend sein.