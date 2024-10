Privates Gespräch mit Hinterbliebenen Prinzessin Kate überrascht bei Termin mit Prinz William in Southport

Prinzessin Kate und Prinz William während ihres Southport-Besuchs am 10. Oktober. (wue/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 18:38 Uhr

Prinzessin Kate befindet sich weiterhin auf dem Weg zurück in die Öffentlichkeit. An der Seite von Prinz William hat sie am 10. Oktober überraschend einen Termin in Southport wahrgenommen.

Ende Juli kam es in der englischen Stadt Southport zu einer verheerenden Messerattacke, bei der drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren getötet wurden. Weitere Kinder und Erwachsene wurden damals schwer verletzt. Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sind jetzt unangekündigt nach Southport gereist, um sich dort unter anderem mit den Familien der Opfer zu treffen.

Für Kate ist es der erste offizielle Termin in der Öffentlichkeit außerhalb geschützter Palastmauern nach dem Ende ihrer Chemotherapie. Im August hatte auch Williams Vater, König Charles III. (75), Southport besucht. Jener hatte sich im Gedenken an die Opfer niedergelegte Gegenstände wie Blumen oder auch Stofftiere angesehen, bevor er sich mit einigen Überlebenden des Angriffs und deren Angehörigen im Privaten in der Town Hall getroffen hatte.

The Princess of Wales has accompanied Prince William to Southport to meet privately with the families of the girls who died in July’s tragic knife attack. They also spoke publicly to emergency responders. It is her first public engagement since completing chemotherapy. pic.twitter.com/yZxh4PDmeF — Rebecca English (@RE_DailyMail) October 10, 2024

Die "Daily Mail"-Royal-Expertin Rebecca English veröffentlichte auf Twitter Aufnahmen von dem überraschenden Besuch Kates und Williams. Die beiden Royals waren demnach angereist, um sich mit den Familien der getöteten Mädchen zu treffen, sowie mit Rettungskräften zu unterhalten.

Kate und William denken weiterhin an die Menschen in Southport

Das Royal-Paar veröffentlichte zu einem Bild des Besuchs auch eine Nachricht auf Instagram, die mit den Initialen der beiden unterzeichnet wurde. "Wir stehen weiterhin an der Seite aller in Southport. Die heutige Begegnung mit der Gemeinde ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich nach einer unvorstellbaren Tragödie gegenseitig zu unterstützen." Die Menschen blieben in Williams und Kates Gedanken und Gebeten.

Anfang Oktober hatte Kate auf Schloss Windsor eine krebskranke Teenagerin empfangen, nachdem sie im September mitgeteilt hatte, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Zuvor hatte die Prinzessin im März eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Kate begrüßte gemeinsam mit William die 16-jährige Liz Hatton, die unter einer aggressiven Form von Krebs leidet, und deren Familie zu einem privaten Treffen. Liz, wie auch Kate eine begeisterte Fotografin, war eingeladen worden, um Aufnahmen von einer Investitur zu knipsen.