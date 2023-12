Bei Besuch eines Aquariums Prinzessin Kate: Überraschungsauftritt in BBC-Dokuserie

Da rieb sich womöglich so mancher Zuschauer der BBC-Serie "Secrets of the Aquarium" verdutzt die Augen: Prinzessin Kate tauchte plötzlich in der Doku über das National Marine Aquarium in Plymouth auf. Ihr Besuch wurde bereits im Sommer 2022 gefilmt.

Prinzessin Kate (41) hat die Mitarbeiter des National Marine Aquarium in Plymouth überrascht und wurde dabei für eine BBC2-Show gefilmt. Die Folge der Dokuserie "Secrets of the Aquarium" lief am Dienstagabend (19. Dezember).

Dreharbeiten erfolgten bereits im Juli 2022

Ihren letzten offiziellen Besuch in Plymouth absolvierte die Frau von Thronfolger Prinz William (41) im Juli 2022, als sie am Great Britain Sail Grand Prix teilnahm. Am selben Tag fanden die Dreharbeiten zu der jetzt ausgestrahlten Dokuserie statt, wie "Daily Mail" berichtet. In der Folge trug sie auch die gleiche Kombination aus weißen Shorts und gestreiftem Oberteil wie bei ihrer Ankunft beim Segelrennen.

Kates Besuch machte auf die Bedeutung von Seegras aufmerksam, um schädlichen Veränderungen unseres Klimas entgegenzuwirken. Im Rahmen der Aktivität stellten Kinder Seegrasmatten her, die gepflanzt werden sollten, um die Gesundheit der Meere zu verbessern und zur Bindung von blauem Kohlenstoff beizutragen.

"Kates Besuch war so wichtig"

Eine Mitarbeiterin namens Esther verriet, wie sie Kate erlebte: "Sie kam und stellte sich direkt neben mich, und wir zeigten ihr, was sie tun sollte. Ja, das war aufregend, ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Königshaus auf Tuchfühlung zu gehen." Weiter betonte sie: "Kates Besuch war so wichtig, nicht nur für das Aquarium, sondern auch für das Seegras. Für das Projekt. Der Besuch des Königshauses hat die Leute dazu gebracht, aufzuhorchen und zuzuhören, was wir tun."

Die Dokuserie umfasste sechs Folgen. In einem Beitrag auf der Instagram-Seite des Aquariums wurde die letzte Folge mit den Worten beworben: "Die Episode des heutigen Abends ist keine, die man verpassen sollte. Es gibt einen Überraschungsbesuch von der Prinzessin von Wales, Xav trifft seinen Kindheitshelden Steve Backshall, der neue Seepferdchenpanzer steckt in einer Tür fest und Florence, der Hai, hat einen Schwangerschaftstest."

Auch von Prinz William war am Dienstag zu hören. Der Palast veröffentlichte Fotos von einem überraschenden Besuch des Thronfolgers in Kuwait. Der Prinz von Wales überbrachte im Namen seines Vaters, König Charles III. (75), persönliche Beileidsbekundungen, nachdem der 16. Emir Scheich Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah am Samstag, dem 16. Dezember 2023, im Alter von 86 Jahren verstorben war.

Royal Family stimmt sich auf Weihnachten ein

Nun dürfte es dann erstmal etwas ruhiger um die Royals werden. Am heutigen Mittwoch wird sich die Familie mit einem privaten Mittagessen auf Schloss Windsor auf das Weihnachtsfest einstimmen. Wie jedes Jahr versammeln sich die Royals dann über die Feiertage in Sandringham. Am ersten Weihnachtstag wird man sie dann wieder anlässlich des Gottesdienstes in der St. Mary Magdalene-Kirche sehen, den sie traditionell besuchen. Und ab 15 Uhr wird die Weihnachtsansprache des Königs ausgestrahlt.