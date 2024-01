Spekulationen um neue Positionen Prinzessin Kate wird bald 42: Befördert König Charles III. sie jetzt?

Am Krönungstag von König Charles III. sah Kate neben ihrem Mann William schon wahrhaft königlich aus. Sie wird für die britische Monarchie immer wichtiger. (ae/spot)

SpotOn News | 06.01.2024, 12:11 Uhr

Kate zählt zu den vier wichtigsten Mitgliedern des britischen Königshauses. In Großbritannien wird nun darüber spekuliert, dass König Charles III. dies demnächst mit neuen Positionen und Rechten würdigt.

Am 9. Januar feiert Prinzessin Kate ihren 42. Geburtstag. Die Frau von Kronprinz William (41) wird einmal Königin von Großbritannien und gilt schon jetzt als eines der wichtigsten Mitglieder der Royal Family. Und wie die "Daily Mail" berichtet, könnte Kate in ihrem neuen Lebensjahr ihren Stand in der Monarchie noch weiter ausbauen. Von einer regelrechten "Beförderung" durch ihren Schwiegervater König Charles III. (75) ist die Rede…

Nach dem Tod der Queen ist Kate noch wichtiger geworden

Es wird erwartet, dass es zu Kates Ehrentag keine große Feier gibt. "Sie werden in Windsor sein, da die Kinder gerade wieder in die Schule gehen, es wird also nur eine Familie sein", verriet ein Insider gegenüber "Daily Mail". Das dürfte die dreifache Mutter durchaus genießen, schließlich gab es in den vergangenen Monaten genug Trubel für sie. Seit dem Tod der Queen im September 2022 steht sie noch mehr im Fokus, rückte zur Prinzessin von Wales auf und muss wie ihr Mann mehr Termine absolvieren. Egal, wo die Königsfamilie auftritt – alle Augen sind vor allem auf Kate gerichtet. Nun könnte dieses Engagement belohnt werden.

In königlichen Kreisen, so heißt es in dem Bericht, werde derzeit viel darüber geredet, dass König Charles III. in naher Zukunft die neue Position seiner Schwiegertochter besiegeln könnte, indem er sie zur königlichen Dame des Hosenbandordens ernennt. Das ist der älteste und höchste Ritterorden in Großbritannien, der vor fast 700 Jahren von Edward III. gegründet wurde und von den Geschichten von König Artus und der Tapferkeit seiner Ritter der Tafelrunde inspiriert ist.

Die Ernennung würde Kates Position in der Monarchie noch einmal mehr festigen und sie neben Königin Camilla (76) und Prinzessin Anne (73) stellen. Charles' Ehefrau war erst Anfang Januar 2022 in den Hosenbandorden aufgenommen worden – damals noch von Queen Elizabeth II. (1926-2022). Eine große Ehre, die damals zeigte, wie sehr die Monarchin auf Camilla setzt. Ähnlich könnte nun Charles mit seiner Schwiegertochter verfahren. "Viele hochrangige Persönlichkeiten glauben, dass sie nach mehr als zehn Jahren unvergleichlicher königlicher Dienste einen eigenen Platz in ihren Reihen verdient", schrieb die "Daily Mail".

Darf Kate bald eigene Hoflieferanten benennen?

Es gebe zudem Gespräche darüber, dass Kate zum ersten Mal die Macht erhalten könnte, ihre eigenen Royal Warrants zu bestimmen. Damit werden die Hoflieferanten bezeichnet. Diese Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück und ermöglicht es hochrangigen Mitgliedern des Königshauses, den Unternehmen die Verwendung des royalen Wappens zu genehmigen, die sie regelmäßig mit Waren oder Dienstleistungen beliefern. Der Besitz eines Royal Warrant verschafft Firmen im In- und Ausland großes kommerzielles Ansehen.

Insider glauben, dass der Wert einer offiziellen Unterstützung durch die Prinzessin von Wales für britische Unternehmen nahezu unkalkulierbar wäre. "Es wäre ein enormer Aufschwung für die britische Industrie", wird ein Experte zitiert. "Das Interesse würde rasant steigen, insbesondere in Bereichen wie Mode und Lifestyle." Entscheiden muss darüber aber der Buckingham Palast, also Kates Schwiegervater Charles.