Stars Prinzessin Kate wünscht sich, dass mehr in die Menschheit investiert wird

Catherine, Princess of Wales - January 2024 - Royal Marsden Hospital - London - Getty Inages BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2025, 16:00 Uhr

Die 43-jährige Royal fordert ihre Fans dazu auf, mehr Solidarität zu zeigen.

Prinzessin Catherine fordert die Öffentlichkeit dazu auf, „zusammen eine liebevollere, empathischere und von mehr Mitgefühl geprägte Gesellschaft aufzubauen“.

Die 43-jährige Ehefrau von Prinz William hat ihre royalen Verpflichtungen erst vor kurzem wieder aufgenommen, nachdem sie das vergangene Jahr größtenteils mit der Behandlung ihrer Krebserkrankung verbracht hatte. In einem Vorwort für ‚The Shaping Us Framework‘, einer Kampagne, die auf die Bedeutung von emotionalen und sozialen Fähigkeiten für psychische und physische Gesundheit aufmerksam machen will, teilte Kate jetzt ihre Gedanken zum Thema. Darin schrieb sie: „Teilweise kann es sich so anfühlen, als wäre die Welt voll von Misstrauen und Unverständnis, was viele Menschen in schwierigen Zeiten mit einem Gefühl der Einsamkeit und Verletzlichkeit zurücklässt. Die Auswirkungen davon – schlechte psychische Gesundheit, Sucht und Missbrauch – können verheerend sein, für Einzelpersonen und die Gesellschaft.“

Es müsse mehr „in die Menschheit investiert“ werden, findet die Prinzessin von Wales in ihrem Text. Nur so könne eine „gesündere Gesellschaft“ sichergestellt werden. „Das bedeutet, das wir anerkennen müssen, dass die Gesellschaft etwas ist, das wir zusammen aufbauen, durch die Handlungen, die wir jeden Tag vornehmen“, so Kate in ihrem Vorwort.