Mit Foto von Prinz Louis Prinzessin Kates starke Botschaft zum Weltkrebstag

Prinzessin Kate, abgelichtet von ihrem Jüngsten, Prinz Louis. (mia/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 19:18 Uhr

Prinzessin Kate meldet sich zum Weltkrebstag mit einem beeindruckenden Foto und kraftvollen Worten. Geschossen wurde das Bild von ihrem jüngsten Sohn, Prinz Louis.

Zum Weltkrebstag am 4. Februar hat sich Prinzessin Kate (43) mit einem schönen Foto und starken Worten auf Instagram gemeldet.

Auf dem Bild, das von ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis (6) aufgenommen worden ist, steht die lächelnde Kate inmitten des winterlichen Waldes in Windsor auf einem umgestürzten Baumstamm. Hinter den Bäumen ist die niedrigstehende Sonne zu sehen, im Vordergrund der vom weißen Frost überzogene Waldboden. Kate selbst steht in warmer Wintermontur und mit weit ausgebreiteten Armen in der Szenerie.

Dazu schreibt die Prinzessin: "Vergiss nicht, all das zu pflegen, was jenseits der Krankheit liegt." Die Worte stehen auch auf dem zweiten Slide ihres Posts, prominent in Kursivschrift auf einem Bild von gefrorenen Zweigen geschrieben. Den Post unterschreibt Kate mit einem schlichten "C" und dem Hashtag #WorldCancerDay.

"Prinz Louis hat das Talent seiner Mutter"

In der Kommentarspalte zu dem Foto sorgt besonders der Fakt, dass der erst sechsjährige Louis das Bild geschossen hat, für Staunen. "Ich kann nicht glauben, dass dieses Foto von Louis aufgenommen wurde, das ist so süß", schreibt eine Followerin. Eine andere merkt an: "Prinz Louis hat das Talent seiner Mutter".

Kurz nachdem Prinz Williams (42) Vater, König Charles III. (76), eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, hatte auch Kate im letzten Jahr mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt war. Im September berichtete sie, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Mitte Januar hatte sie ihren weltweiten Fans mitgeteilt, dass sie sich in Remission befände und weiterhin auf ihre Genesung konzentriere. Weiter schrieb sie: "Wie jeder, der eine Krebsdiagnose erfahren hat, braucht es Zeit, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfüllendes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann."