Kennenlernparty für die Gäste Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett läuten Hochzeitsfeier ein

Märtha Louise und Durek Verrett heiraten am Samstag. (ncz/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 14:03 Uhr

Eine etwas andere Royal Wedding: Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane Durek Verrett haben ihre Hochzeitsfeierlichkeiten mit einer "sexy und cool"-Mottoparty eingeläutet.

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise (52) und ihr zukünftiger Ehemann Durek Verrett (49) haben ihre dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten eingeläutet. Am Donnerstagabend (30. August) luden sie ihre engsten Freunde und Familie zu einer Auftaktparty im Hotel 1904 in Ålesund.

Auftaktparty war "sexy und cool"

Wie das Magazin "Hello!", das die Hochzeit offiziell begleitet, berichtet, hieß das Motto des Abends "sexy und cool". Fotos und Videos zeigen die größtenteils norwegischen und US-amerikanischen Gäste in knalligen und bunten Outfits. Das Brautpaar selbst erschien in einem pink-weiß-gemusterten Partnerlook von der norwegischen Marke Hést, deren Mitgründerin Märtha Louise ist. Die Schwägerin der Braut, Kronprinzessin Mette-Marit (51), wurde laut "Dagbladet" kurz vor Beginn der Party in einem blauen Denimlook und einer Gesichtsmaske gesichtet.

Märtha Louise und Durek Verrett wollen sich am Samstag (31. August) im nahegelegenen Geiranger vor rund 350 Gästen das Jawort geben. Zuvor sollen die Hochzeitsgäste, darunter auch Märthas Kinder Maud (20), Leah (18) und Emma (15), mit Booten über den Geiranger-Fjord zur Hochzeitslocation fahren. Am Freitagabend wird dort eine Party mit lateinamerikanischem Motto gefeiert. Märtha Louises Eltern, König Harald V. (87) und Königin Sonja (87), sind bei den Auftaktpartys nicht dabei, sollen aber zur Trauung am Samstag kommen.

Zweite Ehe für Märtha Louise

Für die ältere Schwester des norwegischen Kronprinzen Haakon (51) ist es die zweite Ehe. Von 2002 bis 2017 war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet, aus der Ehe mit ihm stammen ihre drei Töchter. Seit 2018 ist sie offiziell mit dem US-Amerikaner Durekt Verrett zusammen, der als Schamane arbeitet. Seit 2022 ist das Paar verlobt.

Im November 2022 gab Märtha Louise bekannt, in Zukunft keine offiziellen Pflichten mehr für das norwegische Königshaus zu übernehmen. König Harald erlaubte ihr aber, ihren Prinzessinnentitel zu behalten. Als Grund für den Rückzug gab der Hof an, dass Märtha Louise und Durek Verrett ihre Geschäftstätigkeiten deutlicher von der Rolle am Hofe abgrenzen wollen.