Urlaub in Schottland Angeln, Jagen und mehr: So genießen die Royals den Sommer auf Balmoral König Charles III. und Königin Camilla gönnen sich wieder mehrwöchige Sommerferien in Schottland im Kreise der Familie. Während dieser Zeit stehen nur wenige Termine an, stattdessen können die Royals die Natur der Highlands genießen.