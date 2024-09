Bäuchlein gesucht Prinzessin Sofia zeigt sich erstmals seit den Baby-News

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden bei einem Auftritt. (mia/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 17:24 Uhr

Es regnet im schwedischen Arvika, aber die Begrüßung für Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden fällt besonders warm aus. Das Prinzenpaar hat am Montag bekannt gegeben, sein viertes Kind zu erwarten.

Prinzessin Sofia von Schweden (39) hat ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert, seit Montag (2. September) die Nachricht ihrer Schwangerschaft bekannt gegeben wurde.

Am Mittwoch besuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Carl Philip von Schweden (45) Arvika, einen Ort in der schwedischen Provinz Värmland. Während es bei dem Empfang in Arvika regnete, fiel die Begrüßung des Prinzenpaars besonders warm aus. Die Menschen schenkten der Prinzessin Blumen und sprachen ihre Glückwünsche aus. Ein mögliches Bäuchlein war unter dem weiten, weißen Strickpullover und einem blau-weiß-gemustertem Überwurf schwer zu erkennen.

Der Besuch von Värmland scheint auch der Grund gewesen zu sein, die Schwangerschaft am Montag öffentlich zu machen, wie die Pressesprecherin des Hofes, Margareta Thorgren, laut des schwedischen "Expressen" sagte. Für die Prinzessin fühle es sich gut an, diesen Besuch gemeinsam mit Prinz Carl Philip in Värmland zu machen und nicht daran denken zu müssen, die Schwangerschaft geheim zu halten, sagte sie. Offenbar hat das Paar einige Termine in Värmland im Kalender: So weihen sie ein Gebäude ein, besuchen ein Museum und werden am Abend zu einem Dinner erwartet.

Königin Silvia von Schweden reagiert mit erhobenem Daumen

Wie die Zeitung "Svensk Damtidning" außerdem berichtet, hat sich mittlerweile auch Königin Silvia von Schweden (80) zu den erfreulichen Nachrichten geäußert. Darauf angesprochen reagierte sie mit einem erhobenen Daumen und den Worten: "Ja, das ist richtig! Großartig!".

Am Montag hatten Sofia und der Sohn von König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia mit einem Pärchenbild auf Instagram die frohe Botschaft bekannt gegeben: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia freuen sich, verkünden zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet." Der Geburtstermin ist voraussichtlich im Februar 2025, wie der Palast zudem bestätigt.

Das vierte Geschwisterchen folgt auf Prinz Julian von Schweden (3), der im März 2021 zur Welt kam. Dessen ältere Brüder Prinz Gabriel (7) und Prinz Alexander (8) wurden in den Jahren 2017 und 2016 geboren.