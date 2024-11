Stars Prinzessin von Wales: Sie plant ihr ,Together at Christmas‘-Weihnachtskonzert Das jährliche Weihnachtskonzert von Catherine, der Prinzessin von Wales, steht unter dem Motto, wie sehr die Menschen „einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten“. Die 42-jährige Prinzessin, die nach einer Operation und einer darauffolgenden vorbeugenden Chemotherapie am Anfang des Jahres allmählich ins öffentliche Leben zurückkehrt, wird am 6. Dezember in der Londoner Westminster Abbey ihr […]