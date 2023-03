Bei einer Veranstaltung in Hollywood Priscilla Presley: Erster Auftritt nach dem Tod von Tochter Lisa Marie

Priscilla Presley posiert vor einem Plakat der Netflix-Zeichentrickserie "Agent Elvis". stephanie.bilges

SpotOn News | 08.03.2023, 12:04 Uhr

Am 12. Januar starb Lisa Marie Presley urplötzlich im Alter von 54 Jahren. Jetzt zeigt sich Mutter Priscilla Presley erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Vor zwei Monaten, am 12. Januar, starb ihre Tochter Lisa Marie urplötzlich im Alter von 54 Jahren – ein Tod, der Hollywood schockierte. Jetzt hat sich Priscilla Presley (77) erstmals seit dem tragischen Vorfall wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Zur Premiere der Netflix-Zeichentrickserie "Agent Elvis" erschien Presley in einem eleganten schwarzen Anzug auf dem roten Teppich. Dazu trug sie ein weißes Hemd, eine schwarze Kette und hohe, spitze Pumps. Die 77-Jährige posierte vor einem Plakat der Serie, die am 17. März startet.

Elvis Presley wird in "Agent Elvis" für ein geheimes Spionageprogramm rekrutiert. Während er nach wie vor seinem Tagesjob als King of Rock and Roll nachgeht, hilft er im Kampf gegen dunkle Mächte, die sein geliebtes Heimatland bedrohen. Unterstützt wird der King dabei von seinem Sidekick Scatter, einem Schimpansen, den auch der echte Elvis Presley besaß.

Priscilla Presley wird ihre Figur in der Serie selbst sprechen. Elvis Presley wird von Matthew McConaughey (53) gesprochen. Über die Serie sagte Presley kürzlich, ihr Ziel sei, "Elvis der Jugend bekannt zu machen, zu zeigen, warum er so beliebt war".