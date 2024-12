Für rund 15.500 Euro Private Schreiben von Queen Elizabeth und Prinzessin Diana versteigert

SpotOn News | 16.12.2024, 09:55 Uhr

Eine Sammlung berührender Briefe der verstorbenen Queen Elizabeth II., Prinzessin Diana, König Charles und weiteren Mitgliedern der britischen Königsfamilie wurde jetzt bei einer Versteigerung enthüllt. Die Erinnerungsstücke aus den 1970er bis 1990er Jahren brachte mehr Geld ein als erwartet.

Weihnachtskarten und Dankesbriefe der britischen Königsfamilie haben bei einer Auktion die Schätzpreise um mehr als 4.000 Pfund übertroffen und insgesamt 12.855 Pfund (rund 15.500 Euro) eingebracht. Darunter befanden sich unter anderem herzliche Briefe von Prinzessin Diana (1961-1997) und ein handgeschriebener Scherz von Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Schreiben an den Fotografen Alan Maxwell

Die Sammlung königlicher Erinnerungsstücke aus den 1970er bis 1990er Jahren, die dem vor 15 Jahren verstorbenen Fotografen Alan Maxwell gehörte, wurde von Hansons Auctioneers in Derbyshire verkauft. Die Sammlung war im Sommer zum Auktionshaus gebracht worden, nachdem sie in einem Karton entdeckt worden war. Sie enthielt mehr als 60 Weihnachts- und Neujahrskarten, Fotonotizen, Bilder und Dankesbriefe. Sie wurden von Queen Elizabeth II., Prinzessin Diana, König Charles (76), Queen Mum (1900-2002), Prinzessin Anne (74), Prinz Andrew (64) sowie dem Herzogspaar von Kent an Alan Maxwell geschickt.

Er arbeitete als Foto- und Kameraspezialist bei Wallace H Eaton Ltd. in London, dem offiziellen Lieferanten der königlichen Familie. Charles Hanson, Inhaber von Hansons Auctioneers, erklärte: "Käufer aus Großbritannien, den USA und Europa konkurrierten um diese wundervollen Funde. Mr. Maxwell unterstützte die königliche Familie jahrzehntelang. Er war ein Mann absoluter Diskretion. Er kümmerte sich nicht nur um allgemeine Fotoanfragen, sondern druckte und rahmte auch Weihnachtskarten."

"Von den Welpen gefressen"

In der Sammlung fand sich auch eine humorvolle Notiz der verstorbenen Queen. Darin stand: "Bitte vergleichen Sie den Ausdruck mit den Negativen, um herauszufinden, was fehlt – von den Welpen gefressen! ER."

Von Prinzessin Diana gab es ein Schreiben mit den Worten: "Sehr geehrter Herr Maxwell, ein ganz besonderer Dank, dass Sie uns so kurzfristig zu Hilfe gekommen sind! Ich habe es sehr geschätzt, wie schnell die Fotos hier eingetroffen sind und entschuldige mich nur für die Unannehmlichkeiten, die wir verursacht haben müssen!"

In einem herzlichen und längeren Brief von Charles hieß es unterdessen: "Sehr geehrter Herr Maxwell, ich wollte Ihnen ganz herzlich für all die Zeit und Mühe danken, die Sie in die Gestaltung möglicher Weihnachtskarten für mich in diesem Jahr gesteckt haben. Ich könnte nicht zufriedener sein mit dem, was Sie aus ziemlich wenig vielversprechendem Material erreicht haben! Meine Idee, eine Karte aus drei kleinen Bildern zu machen, haben Sie meiner Meinung nach wunderbar umgesetzt." Der damalige Prinz von Wales endete mit der Frage: "Was um Himmels Willen würde ich nur ohne Sie tun?"